Трейдеры в ЕС рассчитывают получать российский газ через Украину в 2025 году, - Bloomberg

Контракты на первый квартал 2025 года с начала года упали примерно на 20%. По мнению нескольких участников рынка, говоривших в кулуарах конференции E-World в Эссене, Германия, этот шаг указывает на уверенность в том, что будет создан механизм, позволяющий продолжить поставки.

Коммерческие соглашения могут быть составлены, чтобы обеспечить подачу газа даже после истечения срока действия текущего соглашения в конце года. По словам одного из источников, одной из возможностей было бы, чтобы Россия предложила поставки на границе с Украиной.

Европейский Союз ясно дал понять, что вряд ли будет вести переговоры с Россией о продлении существующего транзитного соглашения. Украина также заявила, что не будет продлевать контракт.

Фактические российские потоки по транзитному трубопроводу составили менее 40% от контрактных объемов после того, как Москва резко сократила поставки в ЕС после вторжения на Украину.

Тем не менее, российский газ по-прежнему важен для ЕС и поступает по другим маршрутам, включая Турцию, пишет Bloomberg. Россия также является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Западную Европу после США. Официальные лица ЕС ясно дали понять, что блоку следует уменьшить свою зависимость от газа из Москвы, хотя они и не прибегали к санкциям.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в прошлом месяце дал понять, что транзит газа в Европу может продолжиться, поскольку после 2024 года могут быть изучены другие способы доставки газа через Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в январе заявил, что поставки российского газа через Украину могут быть сохранены.

Поставки в ЕС

Европейская комиссия считает, что даже государства-члены, наиболее зависимые от российского газа, смогут пережить полное прекращение поставок из страны. Ключевой проблемой является небольшое количество альтернативных маршрутов поставок. По украинскому маршруту в прошлом году прошло около 14 млрд кубометров, почти половина из которых пошла в Австрию.

Тем не менее, есть и другие способы, которыми блок сможет получать газ. Он мог бы импортировать до четырех миллиардов кубометров газа по трубопроводу "Турецкий поток" из России в Турцию, а остальная часть будет поступать за счет импорта СПГ. Кроме того, Словакия могла бы получать газ из Польши, а Нидерланды, Италия и Германия могли бы поддержать Австрию и Чехию, говорят источники.

Транзитный контракт

В соответствии с пятилетним соглашением о транзите между Москвой и Киевом, подписанном в 2019 году, Россия экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование трубопроводной сети.

Украина неоднократно заявила, что не будет вступать в переговоры с Россией о продлении контракта.

В то же время в Киеве не исключают, что компании стран ЕС сами смогут заказывать транзитные мощности украинской ГТС для российского газа.