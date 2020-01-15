Трейдер ДТЭК опроверг неплатежи за передачу электроэнергии

фото: электростанции (УНИАН)

В компании опровергли информацию о прекращении платежей государству

Опубликованная в СМИ информация о прекращении трединговой компании Д.Трейдинг, входящий в группу ДТЭК, платежей государству за передачу электроэнергии и накопления долгов не соответствует действительности и рассматривается компанией как целенаправленная атака на репутацию путем публикации заведомо ложной информации. Об этом говорится в пресс-релизе ткомпании, передает РБК-Украина.

В заявление отмечается, что Д.Трейдинг выполняет все платежи за передачу электроэнергии в соответствии с украинским законодательством. В компании разъяснили, что долг, который ей приписывается авторами публикаций, связан с экспортом и импортом электроэнергии.

"Типовой договор о предоставлении услуг по передаче электроэнергии не определяет объемы электроэнергии при экспорте, импорте, транзите, как базу для начисления оплаты за услугу по передаче. При этом, он устанавливает, что все отношения урегулированы договором, регулируются законодательством. Сегодня идут открытые публичные обсуждения внесении изменений в Кодекс системы передачи в части установления такой оплаты на услуги по передаче при экспорте электроэнергии", – говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что ни один экспортер электроэнергии в Украине не оплачивает услуг по передаче. Такие платежи в соответствии с европейским законодательством считаются дополнительной пошлиной, что не соответствует условиям соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

Напомним, ранее издание "Наші Гроші" опубликовало новость со ссылкой на собственные источники о том, что компании группы ДТЭК, в том числе Д.Трейдинг, в конце 2019 году, якобы перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании "Укрэнерго".