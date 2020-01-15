Трейдер ДТЕК спростував неплатежі за передачу електроенергії

фото: електростанції (УНІАН)

У компанії спростували інформацію щодо припинення платежів державі

Опублікована в ЗМІ інформація щодо припинення тредінговою компанією Д.Трейдінг, що входить до групи ДТЕК, платежів державі за передачу електроенергії і накопичення боргів не відповідає дійсності і розглядається компанією як цілеспрямована атака на репутацію шляхом публікації завідомо неправдивої інформації. Про це йдеться в прес-релізі ткомпаніі, передає РБК-Україна.

У заяві відзначається, що Д.Трейдінг виконує всі платежі за передачу електроенергії відповідно до українського законодавства. У компанії також пояснили, що борг, який їй приписується авторами публікацій, пов'язаний з експортом та імпортом електроенергії.

"Типовий договір про надання послуг з передачі електроенергії не визначає обсяги електроенергії при експорті, імпорті, транзиті, як базу для нарахування оплати за послугу з передачі. При цьому, він встановлює, що всі відносини врегульовані договором, регулюються законодавством. Сьогодні йдуть відкриті публічні обговорення внесення змін до Кодексу системи передачі в частині встановлення такої оплати на послуги з передачі при експорті електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії відзначили, що жоден експортер електроенергії в Україні не оплачує послуг з передачі. Такі платежі відповідно до європейського законодавства вважаються додатковим митом, що не відповідає умовам угоди про Асоціацію України з ЄС.

Нагадаємо, раніше видання "Наші гроші" опублікувало новину з посиланням на власні джерела про те, що компанії групи ДТЕК, в тому числі Д.Трейдінг, в кінці 2019 роу, нібито перестали платити за послуги передачі енергії державної компанії "Укренерго".