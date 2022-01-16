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"Тревожный чемоданчик не готовлю". Порошенко подтвердил, что приедет завтра в суд

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Варшава, Воскресенье 16 января 2022 17:28
"Тревожный чемоданчик не готовлю". Порошенко подтвердил, что приедет завтра в суд Фото: Петр Порошенко, пятый президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что завтра приедет в Печерский районный суд Киева. Там ему будут избирать меру пресечения по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пятого президента в Варшаве.

Как отметил Порошенко, он не слишком доверяет Печерскому районному суду Киева и судебной системе, но намерен завтра прибыть на заседание. Он отметил, что не готовил "тревожный чемоданчик" на случай, если его решат арестовать.

"Собрал ли я тревожный чемоданчик? Не собирал и не собираюсь его собирать", - сказал он.

В то же время, пятый президент и действующий нардеп подтвердил, что завтра прилетит из Варшавы в Киев. Кроме того, Порошенко прокомментировал информацию о том, что самолет с ним могут посадить в другом аэропорту, как это сделали белорусские спецслужбы с журналистом Романом Протасевичем.

"Да, могут. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет", – отметил нардеп.

Порошенко также ответил на заявления Государственного бюро расследований о том, что его поездка за границу была не запланирована и он решил выехать из Украины после того, как детективы попытались вручить ему вызов в ГБР.

"Если расследуешь, позаботься о том, чтобы не выйти на себя. Я себе билеты не покупаю... Они следят незаконно за лидером оппозиции: прослушивают телефоны, следят, куда я уехал", - добавил он.

Как известно, Порошенко стал подозреваемым в деле о поставках угля из ОРДЛО. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и финансировании пророссийских террористов. В деле также фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Напомним, Печерский районный суд назначил заседание по делу Порошенко на 11:00 понедельника, 17 января.

Больше о деле, в котором фигурирует Порошенко, вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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