"Тривожну валізку не готую". Порошенко підтвердив, що приїде завтра в суд

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що завтра приїде в Печерський районний суд Києва. Там йому обиратимуть запобіжний захід у справі про контрабанду вугілля з окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг експрезидента у Варшаві.

Як зазначив Порошенко, він не надто довіряє Печерському районному суду Києва та судовій системі, але має намір завтра прибути на засідання. Він зазначив, що не готував "тривожну валізку" на випадок, якщо його вирішать арештувати.

"Чи зібрав я тривожну валізку? Не збирав і не збираюся його збирати", - сказав він.

Водночас колишній президент та чинний нардеп підтвердив, що завтра прилетить з Варшави в Київ. Крім того, Порошенко прокоментував інформацію про можливість того, що літак з ним можуть посадити в іншому аеропорту.

"Так, можуть. Але я дуже сподіваюся, що цього не станеться", - зазначив нардеп.

Порошенко також відповів на заяви Державного бюро розслідувань про те, що його поїздка за кордон була не запланована і він вирішив виїхати з України після того, як детективи спробували вручити йому виклик до ДБР.

"Якщо розслідуєш, подбай про те, щоб не вийти на себе. Я собі квитки не купую... Вони слідкують незаконно за лідером опозиції: прослуховують телефони, слідкують, куди я поїхав", - додав він.

Як відомо, Порошенко став підозрюваним у справі про постачання вугілля з ОРДЛО. Йому повідомили про підозру в державній зраді та фінансуванні проросійських терористів. У справі також фігурують нардеп Віктор Медведчук та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.