Третью ночь в городах Нидерландов вспыхивают беспорядки из-за COVID-ограничений

Третью ночь подряд в городах Нидерландов продолжаются COVID-протесты с беспорядками. Демонстранты поджигали и бросали камни в знак протеста.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается о беспорядках в Леувардене, Гронингене, Энсхеде и Тилбурге.
В Энсхеде полиция использовала палки, чтобы разогнать толпу. В Леувардене полицейские фургоны забросали камнями, а одетые в черное группы скандировали и зажигали сигнальные ракеты.
Днем ранее в Нидерландах прошли протесты против подходов власти к противодействию эпидемии - в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене.
Ранее мы писали, что в Роттердаме COVID-протест перерос в бунт. Полиция стреляла в ответ, есть раненые.