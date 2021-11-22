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Третю ніч у містах Нідерландів спалахують заворушення через COVID-обмеження

Автор: Артур Родивилов

Третю ніч поспіль у містах Нідерландів тривають протести з заворушеннями. Демонстранти підпалювали і кидали каміння на знак протесту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється про заворушення в Леувардені, Гронінгені, Енсхеді і Тілбурзі.

В Енсхеді поліція використовувала палиці, щоб розігнати натовп. У Леувардені поліцейські фургони закидали камінням, а одягнені в Чорне групи скандували і запалювали сигнальні ракети.

Днем раніше в Нідерландах пройшли протести проти підходів влади до протидії епідемії - в Гаазі, Рурмонді, Урці, Штейні і Бюнсхотені.

Раніше ми писали, що у Роттердамі covid-протест переріс у бунт. Поліція стріляла у відповідь, є поранені.

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Нідерланди