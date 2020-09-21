За третью неделю сентября в Украине утонули 11 человек

В течение прошлой недели (14-20 сентября) в Украине утонули 11 человек. Всего с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 732 чрезвычайных происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 732 чрезвычайные события, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасены 54 человека... В течение недели на водных объектах погибло 11 человек", - указано в сообщении.

Также отмечается, что на пожарах погибли 18 человек.

Напомним, на позапрошлой неделе спасатели подчеркивали, что в Украине продолжают купаться в водоемах, несмотря на окончание лета, на что повлияла теплая погода в большинстве областей.

Сообщалось, что по состоянию на 12 сентября с начала месяца двое несовершеннолетних утонули во время купания.

Как писало РБК-Украина, с начала августа по всей стране в водоемах утонули более 120 человек. Спасти удалось более 65 человек.

Спасатели отмечают, что такая статистика - результат легкомысленного отношения к правилам безопасности.