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В Украине продолжают купаться в водоемах в сентябре: спасатели назвали число жертв

Украина , Суббота 12 сентября 2020 09:18
В Украине продолжают купаться в водоемах в сентябре: спасатели назвали число жертв
Фото: человек тонет (unsplash.com)
Автор: Максим Зайченко

В Украине продолжают купаться в водоемах, несмотря на окончание лета. На это повлияла теплая погода в большинстве областей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с начала сентября две несовершеннолетних утонули во время купания.

"Теплая погода в большинстве областей способствует тому, что дети продолжают посещать водоемы. Часто даже без сопровождения и ведома взрослых. Как следствие - с начала сентября в водоемах Украины утонуло двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с начала августа в водоемах утонули более 120 человек. Спасти удалось более 65 человек. Спасатели подчеркивают, что такая статистика - результат легкомысленного отношения к правилам безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала года в Украине утонули почти 800 человек, среди которых 80 детей.

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