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Третьяков представил отчет о своей работе

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 09:22
Третьяков представил отчет о своей работе
Фото: Александр Третьяков (facebook.com/OTretyakovOfficial)

Третьяков опубликовал соответствующее видео по итогам своей работы

Народный депутат, глава комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, опубликовал видеоотчет о своей парламентской деятельности за последние пять лет. Соответствующее видео он разместил на своем Facebook.

Так, за период 2014-2019 годов из 97 предложенных Третьяковым законопроектов 41 был принят парламентом. Политик посетил свыше 80% заседаний Рады за этот срок, что намного выше среднего показателя.

По инициативе Третьякова было создано Министерство по делам ветеранов, особенно необходимое в военное время. Организовано министерство по образцу аналогичного ведомства, существующего в США. Для изучения американского опыта Третьяков вместе с членами профильного комитета дважды посещал Соединенные Штаты, и американские политики высоко оценили его успехи в реализации этой инициативы. В частности, тогда еще посол США в Украине Мари Йованович называла создание министерства "важным шагом".

Как отмечается в отчете, из-за патриотической позиции и деятельности Третьякова Российская Федерация ввела против него санкции. Также подчеркивается, что НАПК по результатам проверки электронных деклараций Третьякова за 2015, 2016 и 2017 год установила точность оценки задекларированных активов и отсутствие незаконного обогащения.

Третьяков отметил, что этот отчет - итоговый за все пять лет каденции. В то же время, как это принято в демократических странах, народный депутат ежегодно отчитывался перед избирателями.

 
Звіт про роботу Олександра Третьякова у ВР (2014-2019)

На цьому відео перша частина мого звіту за 5 років роботи у парламенті восьмого скликання - у цифрах і фактах. Більш детально на моєму сайті http://tretiakov.org/zvity - про кожен закон, який був поданий мною і прийнятий Верховною Радою. Також цей звіт отримали мої виборці в місті Києві, на окрузі №219 у Святошинському районі. В другій частині мого звіту будуть опубліковані результати 5 років моєї роботи на окрузі. Як це прийнято в демократичних країнах, я щорічно звітую перед своїми виборцями. Вважаю, що за цей час зробити вдалося багато - для країни, рідного міста та округу. Дякую за підтримку і співпрацю! Знаю, що треба робити, та маю багато доручень від виборців, які й планую реалізовувати під час наступної каденції у парламенті. Ми - разом. Працюємо далі!

Опубліковано Олександром Третьяковим Понеділок, 1 липня 2019 р.

 

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