Третьяков представив звіт про свою роботу

Третьяков опублікував відповідне відео за підсумками своєї роботи
Народний депутат, глава комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков напередодні дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, опублікував відеозвіт про свою парламентську діяльність за останні п'ять років. Відповідне відео розмістив на своєму Facebook.
Так, за період 2014-2019 років з 97 запропонованих Третьяковим законопроектів 41 був прийнятий парламентом. Політик відвідав понад 80% засідань Ради за цей термін, що набагато вище середнього показника.
За ініціативою Третьякова було створено Міністерство у справах ветеранів, особливо необхідне у воєнний час. Організовано міністерство за зразком аналогічного відомства, існуючого в США. Для вивчення американського досвіду Третьяков разом з членами профільного комітету двічі відвідував Сполучені Штати, і американські політики високо оцінили його успіхи в реалізації цієї ініціативи. Зокрема, тоді ще посол США в Україні Марі Йованович називала створення міністерства "важливим кроком".
Як наголошується в звіті, через патріотичну позицію і діяльність Третьякова Російська Федерація ввела проти нього санкції. Також підкреслюється, що НАЗК за результатами перевірки електронних декларацій Третьякова за 2015, 2016 та 2017 рік встановила точність оцінки задекларованих активів і відсутність незаконного збагачення.
Третьяков зазначив, що цей звіт - підсумковий за всі п'ять років каденції. У той же час, як це прийнято в демократичних країнах, народний депутат щорічно звітував перед виборцями.
Звіт про роботу Олександра Третьякова у ВР (2014-2019)
На цьому відео перша частина мого звіту за 5 років роботи у парламенті восьмого скликання - у цифрах і фактах. Більш детально на моєму сайті http://tretiakov.org/zvity - про кожен закон, який був поданий мною і прийнятий Верховної Радою. Також цей звіт отримали мої виборці в місті Києві, на окрузі №219 у Святошинському районі. У другій частині мого звіту будуть опубліковані результати 5 років моєї роботи на окрузі. Як це прийнято в демократичних країнах, я щорічно звітую перед своїми виборцями. Вважаю, що за цей час вдалося зробити багато для країни, рідного міста та округу. Дякую за підтримку і співпрацю! Знаю, що треба робити, та маю багато доручень від виборців, які й планую реалізовувати під час наступної каденції у парламенті. Ми - разом. Працюємо далі!Опубліковано Олександром Третьяковим Понеділок, 1 липня 2019 р.