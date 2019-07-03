ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Третьяков представив звіт про свою роботу

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 09:22
Третьяков представив звіт про свою роботу
Фото: Олександр Третьяков (facebook.com/OTretyakovOfficial)

Третьяков опублікував відповідне відео за підсумками своєї роботи

Народний депутат, глава комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков напередодні дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, опублікував відеозвіт про свою парламентську діяльність за останні п'ять років. Відповідне відео розмістив на своєму Facebook.

Так, за період 2014-2019 років з 97 запропонованих Третьяковим законопроектів 41 був прийнятий парламентом. Політик відвідав понад 80% засідань Ради за цей термін, що набагато вище середнього показника.

За ініціативою Третьякова було створено Міністерство у справах ветеранів, особливо необхідне у воєнний час. Організовано міністерство за зразком аналогічного відомства, існуючого в США. Для вивчення американського досвіду Третьяков разом з членами профільного комітету двічі відвідував Сполучені Штати, і американські політики високо оцінили його успіхи в реалізації цієї ініціативи. Зокрема, тоді ще посол США в Україні Марі Йованович називала створення міністерства "важливим кроком".

Як наголошується в звіті, через патріотичну позицію і діяльність Третьякова Російська Федерація ввела проти нього санкції. Також підкреслюється, що НАЗК за результатами перевірки електронних декларацій Третьякова за 2015, 2016 та 2017 рік встановила точність оцінки задекларованих активів і відсутність незаконного збагачення.

Третьяков зазначив, що цей звіт - підсумковий за всі п'ять років каденції. У той же час, як це прийнято в демократичних країнах, народний депутат щорічно звітував перед виборцями.

 
Звіт про роботу Олександра Третьякова у ВР (2014-2019)

На цьому відео перша частина мого звіту за 5 років роботи у парламенті восьмого скликання - у цифрах і фактах. Більш детально на моєму сайті http://tretiakov.org/zvity - про кожен закон, який був поданий мною і прийнятий Верховної Радою. Також цей звіт отримали мої виборці в місті Києві, на окрузі №219 у Святошинському районі. У другій частині мого звіту будуть опубліковані результати 5 років моєї роботи на окрузі. Як це прийнято в демократичних країнах, я щорічно звітую перед своїми виборцями. Вважаю, що за цей час вдалося зробити багато для країни, рідного міста та округу. Дякую за підтримку і співпрацю! Знаю, що треба робити, та маю багато доручень від виборців, які й планую реалізовувати під час наступної каденції у парламенті. Ми - разом. Працюємо далі!

Опубліковано Олександром Третьяковим Понеділок, 1 липня 2019 р.

 

ЦВК зареєструвала ряд кандидатів за рішенням суду Поліція до 14 липня візьме під охорону всі виборчі дільниці
Новини України Порошенко Зеленський Олександр Трет'яковвыборы в Раду
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся