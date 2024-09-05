Третя штурмова звільнила близько 2 кв. км у Харківській області: деталі від командира

Він розповів, що ситуація у зоні відповідальності бійців Третьої штурмової у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина в тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступну операцію.

"Звільнили добрий шматок української землі. Близько 2 квадратних кілометрів. У дуже критичному для ворога місці. І цим дали ворогові смачний дзвінкий ляпас. Тим, що змогли. Ворог не знав, що ми плануємо цю операцію, не був готовий", - наголосив Волохов.

За його словами, в ході атаки було застосовано в 2,5 менше сил, ніж у ворога на позиціях. Підтверджено 200 ліквідованих окупантів.

Тому, як зазначив командир підрозділу "Терра", ворог хоче помститися, проводить постійні штурми.

"Він намагається накопичити бронетехніку та піхоту в районах, з яких можна швидко доїхати. Артилерія працює дуже активно. Ми у свою чергу не даємо артилерії часу", - додав він.