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Третья штурмовая освободила около 2 кв. км в Харьковской области: детали от командира

Иллюстративное фото: украинские защитники освободили территорию в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Третьей штурмовой бригады в ходе контрнаступления в Харьковской области смогли деоккупировать около 2 кв км территории. Такой прорыв стал неожиданностью для врага.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой Николай "Абдула" Волохов.

Он рассказал, что ситуация в зоне ответственности бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Причина в том, что недавно бойцы бригады провели контрнаступательную операцию. 

"Освободили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критическом для врага месте. И этим дали врагу вкусную звонкую оплеуху. Тем, что смогли. Враг не знал, что мы планируем эту операцию, не был готов", - подчеркнул Волохов. 

По его словам, в ходе атаки было применено в 2,5 меньше сил, чем было у врага на позициях. Подтверждено 200 ликвидированных оккупантов. 

Поэтому, как отметил командир подразделения "Терра", враг хочет отомстить, проводит постоянные штурмы. 

"Он пытается накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро доехать. Артиллерия работает очень активно. Мы в свою очередь не даем артиллерии времени", - добавил он. 

Что предшествовало

Напомним, в конце августа стало известно, что бойцы Третьей штурмовой смогли продвинуться в Харьковской области.

В ходе контрнаступательной операции бойцами были взяты под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

По словам командира бригады Андрея Билецкого, главной задачей был срыв наступательного потенциала 20 армии оккупантов.

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