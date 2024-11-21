Третя штурмова знищила колону техніки РФ разом з піхотою у Харківській області

Окупанти влаштували штурм у Харківській області цілою колоною з підтримкою піхоти. Але отримали ефектну відсіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.
"Окупанти не полишають спроб прориватися, і цього разу рушили на позиції Третьої штурмової колоною з трьох ББМ", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, після підриву першої машини на мінах, цей накат почав "сипатися" як російська піхота зі своїх броньовиків.
"Артилерія відразу чотирьох підрозділів бригади поклала майже всю живу силу противника. Скидами й FPV-дронами розбомбили залишки техніки та окупантів, які вже відступали пішки", - констатували у Третій штурмовій.
Минулої доби, 20 листопада, на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському напрямку.
Зокрема, аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи ситуацію на фронті, зазначають, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції поблизу Покровська.
Водночас на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Часового Яру, Торецька, Курахового, Вугледара та в Курській області.
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