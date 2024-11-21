Третья штурмовая уничтожила колонну техники РФ вместе с пехотой в Харьковской области

"Оккупанты не оставляют попыток прорываться, и на этот раз двинулись на позиции Третьей штурмовой колонной из трех ББМ", - говорится в сообщении.

По данным военных, после подрыва первой машины на минах, этот накат начал "сыпаться" как российская пехота из своих броневиков.

"Артиллерия сразу четырех подразделений бригады положила почти всю живую силу противника. Сбросами и FPV-дронами разбомбили остатки техники и оккупантов, которые уже отступали пешком", - констатировали в Третьей штурмовой.