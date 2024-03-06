Третя штурмова знищила артбатарею росіян під Авдіївкою (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Третьої штурмової бригади.

"Під час нічного обльоту на околицях міста було зафіксовано розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30, і ще двох - Д-20", - йдеться у повідомленні.

Вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована й успішно знищена зграєю ударних дронів FPV.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване за 6 км від Авдіївки. Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.

29 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ та захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Зокрема, ЗСУ вибили російських окупантів із околиці села Орлівка Покровського району Донецької області, куди вони змогли прорватися.

Як розповідав бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 1 березня, російські війська мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку.