Третя штурмова закріплюється на звільнених територіях Харківської області, - Жорін

Нагадаємо, що днями Жорін заявив, що бійці 3 ОШБр успішно провели контратаку в Харківській області.

Пізніше пресслужба бригади підтвердила його заяву. Та зауважила, що Третя штурмова бригада просунулася на майже два квадратні кілометри вглиб фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.