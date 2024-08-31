UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Третя штурмова закріплюється на звільнених територіях Харківської області, - Жорін

Фото: Третя штурмова закріплюється на звільнених територіях Харківської області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові відтіснили окупантів в Харківській області. Наразі тривають стабілізаційні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна.

"На Харківському напрямку, в зоні відповідальності нашої Третьої штурмової зараз тривають стабілізаційні дії", - повідомив Жорін.

Він пояснив, що провівши вдалі штурми та звільнивши території, наразі необхідно закріпитись.

"При цьому росіяни постійно намагаються повернути втрачені позиції та кидають на це все нові й нові ресурси. Які ми успішно стираємо", - додав заступник командира.

Нагадаємо, що днями Жорін заявив, що бійці 3 ОШБр успішно провели контратаку в Харківській області.

Пізніше пресслужба бригади підтвердила його заяву. Та зауважила, що Третя штурмова бригада просунулася на майже два квадратні кілометри вглиб фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниХарківОкупанти