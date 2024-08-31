Третья штурмовая закрепляется на освобожденных территориях Харьковской области, - Жорин

Напомним, что на днях Жорин заявил, что бойцы 3 ОШБр успешно провели контратаку в Харьковской области.

Позже пресс-служба бригады подтвердила его заявление. Но заметила, что Третья штурмовая бригада продвинулась почти на два квадратных километра вглубь фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.