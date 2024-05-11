Третя штурмова взяла у полон замкомандира роти і старшого сержанта РФ у Луганській області

Втрати росіян

Нагадаємо, що путінський режим приховує втрати своїх окупаційних військ в Україні. Не розкривається кількість загиблих та поранених росіян, а також кількість втрат військової техніки.

Проте опозиційні російські ЗМІ підтвердили поіменний список з десятками тисяч солдатів РФ, які загинули на війні. Серед них багато офіцерів та командного складу.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни РФ втратила понад 481 тисячу солдатів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 1320 росіян.

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