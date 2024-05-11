UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Третя штурмова взяла у полон замкомандира роти і старшого сержанта РФ у Луганській області

Фото: третя штурмова взяла у полон росіян у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли у полон двох окупантів - заступника командира роти і старшого сержанта 752-го полку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бригади.

Росіян захопили у полон бійці другого мехбату Третьої штурмової. Це сталося біля населеного пункту Райгородка у Луганській області.

 Під час спроби штурмувати передні позиції українських сил противник був розбитий, 28 окупантів були ліквідовані.

Замкомандиру роти і старшому сержанту 752-го полку РФ вдалося вижити. Вони вважали, що йшли на закріплення. Один з полонених росіян був поранений.

Воїни Третьої штурмової також показали відео допиту полонених окупантів.

 

Втрати росіян

Нагадаємо, що путінський режим приховує втрати своїх окупаційних військ в Україні. Не розкривається кількість загиблих та поранених росіян, а також кількість втрат військової техніки.

Проте опозиційні російські ЗМІ підтвердили поіменний список з десятками тисяч солдатів РФ, які загинули на війні. Серед них багато офіцерів та командного складу.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни РФ втратила понад 481 тисячу солдатів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 1320 росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України