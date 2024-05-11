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Третья штурмовая взяла в плен замкомандира роты и старшего сержанта РФ в Луганской области

Фото: третья штурмовая взяла в плен россиян в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен двух оккупантов - заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бригады.

Россиян захватили в плен бойцы второго мехбата Третьей штурмовой. Это произошло возле населенного пункта Райгородка в Луганской области.

При попытке штурмовать передние позиции украинских сил противник был разбит, 28 оккупантов были ликвидированы.

Замкомандиру роты и старшему сержанту 752-го полка РФ удалось выжить. Они считали, что шли на закрепление. Один из пленных россиян был ранен.

Воины Третьей штурмовой также показали видео допроса пленных оккупантов.

 

Потери россиян

Напомним, что путинский режим скрывает потери своих оккупационных войск в Украине. Не раскрывается количество погибших и раненых россиян, а также количество потерь военной техники.

Однако оппозиционные российские СМИ подтвердили поименный список с десятками тысяч солдат РФ, погибших на войне. В их числе много офицеров и командного состава.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны РФ потеряла более 481 тысячи солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1320 россиян.

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