Третья штурмовая взяла в плен замкомандира роты и старшего сержанта РФ в Луганской области

Потери россиян

Напомним, что путинский режим скрывает потери своих оккупационных войск в Украине. Не раскрывается количество погибших и раненых россиян, а также количество потерь военной техники.

Однако оппозиционные российские СМИ подтвердили поименный список с десятками тысяч солдат РФ, погибших на войне. В их числе много офицеров и командного состава.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны РФ потеряла более 481 тысячи солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1320 россиян.

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