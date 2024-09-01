Третя штурмова вразила ППО та "Сонцепьок" на Харківському напрямку (відео)

"Бійці Третьої штурмової бригади уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" і важку вогнеметну систему 1А "Сонцепьок". Остання мала 222-мм калібр і стріляла запалювальними або термобаром", - йдеться у повідомленні.

На ударних дронах бійці протаранили також і гармату 2А36 "Гіацинт-Б".

"Взяли на обгін з повітря й поцілили у ворожі вантажівки й чергові "буханки". Влетіли на позиції з російським кулеметником, БПЛАшниками й знищили пару антен противника", - перерахували весь "вилов" військові.