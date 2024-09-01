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Третья штурмовая поразила ПВО и "Сонцепек" на Харьковском направлении (видео)

Фото: Третья штурмовая поразила ПВО и "Сонцепек" на Харьковском направлении (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Третьей штурмовой бригады поразили российские ЗРК "Тор" и ТОС-1А "Сонцепек". Удачная "охота" состоялась на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

"Бойцы Третьей штурмовой бригады поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и тяжелую огнеметную систему 1А "Солнцепек". Последняя имела 222-мм калибр и стреляла зажигательными или термобаром", - говорится в сообщении.

На ударных дронах бойцы протаранили также и пушку 2А36 "Гиацинт-Б".

"Взяли на обгон с воздуха и попали во вражеские грузовики и очередные "буханки". Влетели на позиции с российским пулеметчиком, БПЛАшниками и уничтожили пару антенн противника", - перечислили весь "улов" военные.

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