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Третя штурмова ударним дроном знищила танк та бронеавтомобіль з росіянами (відео)

Фото: Третя штурмова дроном знищила танк з росіянами (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські бійці з Третьої окремої штурмової бригади показали за допомогою дрона знищила техніку росіян неподалік Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третьої штурмової.

Як розповіли у бригаді, бійці за допомогою ударного дрону уразили танк окупантів у районі Авдіївки.

Також вдалось "навернути" МТ-ЛБ, який на той момент віз піхоту противника до лінії бойового зіткнення. Під удар потрапив і броньовик "УРАЛ", який віз цим росіянам БК.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як раніше зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати. Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Також ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писало The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.

Додамо, днями Третя штурмова під Авдіївкою ліквідувала батальйон окупантів і уразила два танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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