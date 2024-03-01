Третя штурмова про ситуацію навколо Авдіївки: тактика ворога змінилась, ми постійно в боях

За його словами, тактика ворога змінилась, адже не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові.

"Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: ах***вша кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою", - написав Жорін.

Він зауважив, що з початку роботи Третьої штурмової бригади біля Авдіївки дял українських військових мало що змінилося. Вони постійно перебувають у боях.

"Ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії,," - підкреслив він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. 18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів із міста.

При цьому російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване за 6 км від Авдіївки. Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Це пов'язано з кількома чинниками, хоча ситуація на цій ділянці фронту залишається динамічною.

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