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Третя штурмова показала відео знищення російської техніки на Харківському напрямку

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російську техніку на Харківському напрямку за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бійців Третьої штурмової бригади.

Як розповіли у бригаді, їх бійцями було знищено  БМП-3, російський танк і гармату "Рапіра". По росіянах відпрацювали спецпризначенці підрозділу "Paskuda group".

"Усе це, разом з кадрами розривів піхоти окупантів на мʼясо, - нова здобич бійців Третьої штурмової у Харківській області", - сказано у підписі до відео.

Зазначається, що ворожу броню, танки і протитанкову гармату МТ-12 було уражено у сховках й укриттях.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українські десантники стримали два штурми росіян на Курахівському напрямку. Внаслідок цього було знищено чотири ББМ, а ще одну - підбито. Танковий екіпаж втік із поля бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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