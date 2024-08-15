RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Третья штурмовая показала видео уничтожения российской техники на Харьковском направлении

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российскую технику на Харьковском направлении с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бойцов Третьей штурмовой бригады.

Как рассказали в бригаде, их бойцами были уничтожены БМП-3, российский танк и орудие "Рапира". По россиянам отработали спецназовцы подразделения "Paskuda group".

"Все это, вместе с кадрами разрывов пехоты окупантов на мясо, - новая добыча бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области", - сказано в подписи к видео.

Отмечается, что вражеская броня, танки и противотанковая пушка МТ-12 была поражена в тайниках и укрытиях.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинские десантники удержали два штурма россиян на Кураховском направлении. В результате были уничтожены четыре ББМ, а еще одна - подбита. Танковый экипаж скрылся с поля боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеКонтрнаступление ВСУ