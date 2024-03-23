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Третя штурмова показала відео знищення окупантів та їх техніки біля Авдіївки

Фото: Авдіївка (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається надскладною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Третьої окремої штурмової бригади.

"Тріпл кіл або мінус багі, БК і техніка окупантів! Ворожі цілі вистежили з неба та вполювали FPV-дронами в районі Авдіївки", - сказано у підписі під відео.

Як розповіли українські бійці, їм вдалося знищити польовий склад з БК, яким окупанти діставали нашу піхоту на передовій та російську ББМ, яка ще вранці їхала штурмувати укріплення ЗСУ.

Окрім цього було зищео групу росіян, які прямували до своїх позицій на багі.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Раніше українські військові також повідомляли, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.

Як 47-ма бригада ЗСУ нищить росіян під Авдіївкою - у матеріалі РБК-Україна.

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