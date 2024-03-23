Третья штурмовая показала видео уничтожение оккупантов и их техники возле Авдеевки

"Трипл кругов или минус баги, БК и техника оккупантов! Вражеские цели выследили с неба и подстрелили FPV-дронами в районе Авдеевки", - сказано в подписи под видео.

Как рассказали украинские бойцы, им удалось уничтожить полевой состав из БК, которым оккупанты доставали нашу пехоту на передовой и российскую ББМ, которая еще утром ехала штурмовать укрепление ВСУ.

Кроме этого была уничтожена группа россиян, которые направлялись к своим позициям на баги.

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты стремятся захватить Времен Яр в Донецкой области, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - в материале РБК-Украина.

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