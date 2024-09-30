Третя штурмова показала відео штурму і взяття полонених на Харківському напрямку

На опублікованих кадрах показано, як українські військові захопили окопи й зняли ворожу рацію зі вбитого окупанта. Також під час зачистки було знайдено живого росіянина, який просив не вбивати та розповів все про свій особовий склад.

"У посадці гримлять ворожі обстріли, а штурмовики з боєм просуваються далі", - прокоментували відео у бригаді.

Що передувало

Наприкінці серпня Третя штурмова провела контрнаступні дії у Харківській області. Тоді нашим військовим вдалося просунутися вглиб лінії фронту майже на 2 квадратні кілометри.

Також було встановлено контроль над батальйонним районом оборони окупантів, взводними, ротними опорними пунктами.

За словами командира Третьої штурмової Андрія Білецького, це дозволило відвести увагу окупантів із напрямку Макіївки.

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