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Третя штурмова показала відео штурму і взяття полонених на Харківському напрямку

Ілюстративне фото: Третя штурмова показала захопила полонених на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують відвойовувати захоплені росіянами території у Харківській області. Цього разу вони показали відео штурму позицій окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третьої штурмової.

На опублікованих кадрах показано, як українські військові захопили окопи й зняли ворожу рацію зі вбитого окупанта. Також під час зачистки було знайдено живого росіянина, який просив не вбивати та розповів все про свій особовий склад.

"У посадці гримлять ворожі обстріли, а штурмовики з боєм просуваються далі", - прокоментували відео у бригаді.

Що передувало

Наприкінці серпня Третя штурмова провела контрнаступні дії у Харківській області. Тоді нашим військовим вдалося просунутися вглиб лінії фронту майже на 2 квадратні кілометри.

Також було встановлено контроль над батальйонним районом оборони окупантів, взводними, ротними опорними пунктами.

За словами командира Третьої штурмової Андрія Білецького, це дозволило відвести увагу окупантів із напрямку Макіївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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