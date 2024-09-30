RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Третья штурмовая показала видео штурма и взятия пленных на Харьковском направлении

Иллюстративное фото: Третья штурмовая показала захвативших пленных на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают отвоевывать захваченные россиянами территории в Харьковской области. На этот раз они показали видео штурма позиций окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой.

На опубликованных кадрах показано, как украинские военные захватили окопы и сняли враждебную правоту с убитого оккупанта. Также во время зачистки был найден живой россиянин, который просил не убивать и рассказал все о своем личном составе.

"В посадке гремят вражеские обстрелы, а штурмовики с боем продвигаются дальше", – прокомментировали видео в бригаде.

Что предшествовало

В конце августа Третья штурмовая провела контрследующие действия в Харьковской области. Тогда нашим военным удалось продвинуться вглубь линии фронта почти на 2 квадратных километра.

Также был установлен контроль над батальонным районом обороны окупантов, взводными, ротными опорными пунктами.

По словам командира Третьей штурмовой Андрея Билецкого, это позволило отвести внимание окупантов из направления Макеевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУВойна в Украине