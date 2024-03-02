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Третя штурмова показала, як знищує ворожі танки під Авдіївкою (відео)

Авдіївка, Субота 02 березня 2024 10:00
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Третя штурмова показала, як знищує ворожі танки під Авдіївкою (відео) Фото: захисники показали, як знищують ворожі танки під Авдіївкою (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили російський танк на Авдіївському напрямку. Воїни показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову у Telegram.

На опублікованому відео показана робота воїнів батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади.

Захисники показали, як вистежили російський танк у районі Авдіївки. Після цього українські воїни завдали удару дроном, внаслідок чого ворожий танк вибухнув.

Втрати російської армії

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 415 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 960 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Ситуація на фронті

Зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, росіяни захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.

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