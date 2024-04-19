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Третя штурмова показала, як знищила росіян за допомогою термобаричного боєприпасу

Архівне фото: ЗСУ знищили росіян за допомогою термобаричного боєприпасу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили групу ворожих піхотинців за допомогою термобаричного снаряда. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Третьої штурмової бригади ЗСУ.

Зазначається, що розвідники засікли рух росіян, які розмістилися в будівлі. 

"По укриттю ворога бійці Третьої штурмової одразу запустили ударний дрон, оснащений термобаричним боєприпасом", - повідомили військові.

У результаті об'ємного вибуху піхоту противника ліквідовано.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни відбили атаки росіян на лівобережжі Дніпра та біля села Бердичі Донецької області. А окупанти намагалися прорвати оборону біля села Торське.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 457 830 військових.

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