Третя штурмова показала, як знищила росіян за допомогою термобаричного боєприпасу

Українські військові знищили групу ворожих піхотинців за допомогою термобаричного снаряда. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Третьої штурмової бригади ЗСУ.
Зазначається, що розвідники засікли рух росіян, які розмістилися в будівлі.
"По укриттю ворога бійці Третьої штурмової одразу запустили ударний дрон, оснащений термобаричним боєприпасом", - повідомили військові.
У результаті об'ємного вибуху піхоту противника ліквідовано.
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни відбили атаки росіян на лівобережжі Дніпра та біля села Бердичі Донецької області. А окупанти намагалися прорвати оборону біля села Торське.
А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 457 830 військових.
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