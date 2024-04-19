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Третья штурмовая показала, как уничтожила россиян с помощью термобарического боеприпаса

Архивное фото: ВСУ уничтожили россиян с помощью термобарического боеприпаса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили группу вражеских пехотинцев с помощью термобарического снаряда. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Третьей штурмовой бригады ВСУ.

Отмечается, что разведчики засекли движение россиян, которые разместились в здании. 

"По укрытию врага бойцы Третьей штурмовой сразу запустили ударный дрон, оснащенный термобарическим боеприпасом", - сообщили военные.

В результате объемного взрыва пехота противника ликвидирована.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и возле села Бердычи Донецкой области. А оккупанты пытались прорвать оборону возле села Торское.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 457 830 военных.

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