Третя штурмова одним дроном підірвала спостережний пункт РФ на фронті (відео)

Ситуація у Харківській області

Російські війська розпочали з 10 травня новий наступ у Харківській області. Бої йдуть у районі села Липці, на Вовчанському напрямку та в районі села Глибоке.

За даними Генштабу на 13 липня на Харківському напрямку відбулися 13 бойових зіткнень у районах Глибокого, Стариці, Липців та Волчанська.

Також ЗСУ вибили російських загарбників із Сотницького Козачка в Харківській області.

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