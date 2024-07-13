Третья штурмовая одним дроном взорвала наблюдательный пункт РФ на фронте (видео)

Ситуация в Харьковской области

Российские войска начали с 10 мая новое наступление в Харьковской области. Бои идут в районе села Липцы, на Волчанском направлении и в районе села Глубокое.

По данным Генштаба на 13 июля на Харьковском направлении произошли 13 боевых столкновений в районах Глубокого, Старицы, Липцев и Волчанска.

Также ВСУ выбили российских захватчиков из Сотницкого Казачка в Харьковской области.

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