Третя штурмова одним дроном підірвала спостережний пункт РФ на фронті (відео)

Третя штурмова бригада знищила наглядовий пункт РФ у Харківській області. Для цього бійці використовували дрон-гексакоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Третьої ОШБр.

"Влучили й у польовий склад БК, багі і у декілька російських вантажівок. Усього вісім жирних цілей", - зазначили в бригаді.

Серед найсвіжіших уражень, за даними військових, також чергова самохідна арта "Нона-С" і міномет.

"Бійці Третьої штурмової бригади знищили вщент спостережний пункт окупантів на у Харківській області за допомогою сучасного дрона-гексакоптера", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Харківській області

Російські війська розпочали з 10 травня новий наступ у Харківській області. Бої йдуть у районі села Липці, на Вовчанському напрямку та в районі села Глибоке.

За даними Генштабу на 13 липня на Харківському напрямку відбулися 13 бойових зіткнень у районах Глибокого, Стариці, Липців та Волчанська.

Також ЗСУ вибили російських загарбників із Сотницького Козачка в Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.