Третья штурмовая одним дроном взорвала наблюдательный пункт РФ на фронте (видео)

Третья штурмовая бригада уничтожила наблюдательный пункт РФ в Харьковской области. Для этого бойцы использовали дрон-гексакоптер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Третьей ОШБр.

"Попали и в полевой склад БК, баги и в несколько российских грузовиков. Всего восемь жирных целей", - отметили в бригаде.

Среди самых свежих впечатлений, по данным военных, также очередная самоходная арта "Нона-С" и миномет.

"Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили полностью наблюдательный пункт оккупантов в Харьковской области с помощью современного дрона-гексакоптера", - говорится в сообщении.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска начали с 10 мая новое наступление в Харьковской области. Бои идут в районе села Липцы, на Волчанском направлении и в районе села Глубокое.

По данным Генштаба на 13 июля на Харьковском направлении произошли 13 боевых столкновений в районах Глубокого, Старицы, Липцев и Волчанска.

Также ВСУ выбили российских захватчиков из Сотницкого Казачка в Харьковской области.

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