Третя штурмова про контратаку у Харківській області: йдуть стабілізаційні дії

Він зазначив, що в результаті операції досить знищені позиції і логістика 20-ї армії РФ.

"Наразі йдуть стабілізаційні дії. В цілому вже закріплення проведені. Тобто досить стабільна ситуація. Один із успіхів – це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію", - сказав пресофіцер.

За його словами, росіяни хотіли вступати в бік Макіївки або ж могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту. Наразі окупанти намагаються відновити частину позицій і побудувати нову лінію оборони.

"Тому це вкрай важливо з військової точки зору. Навіть більш важливо ніж території. Тому що з військової точки зору, знищення сил і засобів і порушення планів це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій, якщо говорити військовою мовою", - пояснив Бородін.

На запитання про те, чи пов’язана операція Третьої штурмової з Курським проривом, Бородін відповів, що це "синхронний успіх".

Він додав, що попри завдані втрати, у російської армії на цьому напрямку залишаються великі резерви. Але вони можуть бути неефективними через ураження логістики.

"У них побудована така система, що в них майже не закінчуються, якщо ми говоримо про піхотні резерви. Велика кількість артилерії і fpv. Кількість і масштаб на їхньому боці. Але плани порушено, порушена логістика і кількість інколи не спрацьовує як перевага, якщо погано працює логістика чи збиваються плани", - зазначив речник.