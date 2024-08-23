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Третя штурмова про контратаку у Харківській області: йдуть стабілізаційні дії

Фото: Третя штурмова у Харківській обалсті роводить стабілізаційні дії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Третя окрема штурмова бригада у Харківській області після контратаки проводить стабілізаційні дії. Бійці змогли закріпитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера бригади Олександра Бородіна в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що в результаті операції досить знищені позиції і логістика 20-ї армії РФ.

"Наразі йдуть стабілізаційні дії. В цілому вже закріплення проведені. Тобто досить стабільна ситуація. Один із успіхів – це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію", - сказав пресофіцер.

За його словами, росіяни хотіли вступати в бік Макіївки або ж могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту. Наразі окупанти намагаються відновити частину позицій і побудувати нову лінію оборони.

"Тому це вкрай важливо з військової точки зору. Навіть більш важливо ніж території. Тому що з військової точки зору, знищення сил і засобів і порушення планів це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій, якщо говорити військовою мовою", - пояснив Бородін.

На запитання про те, чи пов’язана операція Третьої штурмової з Курським проривом, Бородін відповів, що це "синхронний успіх".

Він додав, що попри завдані втрати, у російської армії на цьому напрямку залишаються великі резерви. Але вони можуть бути неефективними через ураження логістики.

"У них побудована така система, що в них майже не закінчуються, якщо ми говоримо про піхотні резерви. Велика кількість артилерії і fpv. Кількість і масштаб на їхньому боці. Але плани порушено, порушена логістика і кількість інколи не спрацьовує як перевага, якщо погано працює логістика чи збиваються плани", - зазначив речник.

 

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що бійці 3 ОШБр провели контратаку у Харківській області.

Пізніше пресслужба бригади підтвердила, що Третя штурмова просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри. Захисники відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту.

Штурмовики взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.

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