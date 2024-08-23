Третья штурмовая о контратаке в Харьковской области: идут стабилизационные действия

Он отметил, что в результате сделки достаточно уничтожены позиции и логистика 20-й армии РФ.

"Пока идут стабилизационные действия. В целом уже закрепления проведены. То есть достаточно стабильная ситуация. Один из успехов - это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию", - сказал пресс-офицер.

По его словам, россияне хотели вступать в сторону Макеевки или могли перебрасывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта. Пока оккупанты пытаются восстановить часть позиций и построить новую линию обороны.

"Поэтому это крайне важно с военной точки зрения. Даже более важно, чем территории. Потому что с военной точки зрения, уничтожение сил и средств и нарушение планов это часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий, если говорить на военном языке", - объяснил Бородин.

На вопрос о том, связана ли операция Третьей штурмовой с Курским прорывом, Бородин ответил, что это "синхронный успех".

Он добавил, что, несмотря на нанесенные потери, у российской армии на этом направлении остаются большие резервы. Но они могут быть неэффективны из-за поражения логистики.

"У них построена такая система, что у них почти не заканчиваются, если мы говорим о пехотных резервах. Большое количество артиллерии и fpv. Количество и масштаб на их стороне. Но планы нарушены, нарушена логистика и количество иногда не срабатывает как преимущество, если плохо работает логистика или сбиваются планы", - отметил спикер.