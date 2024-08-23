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Третья штурмовая о контратаке в Харьковской области: идут стабилизационные действия

Фото: Третья штурмовая в Харьковской области производит стабилизационные действия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Третья отдельная штурмовая бригада в Харьковской области после контратаки проводит стабилизационные действия. Бойцы смогли закрепиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера бригады Александра Бородина в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что в результате сделки достаточно уничтожены позиции и логистика 20-й армии РФ.

"Пока идут стабилизационные действия. В целом уже закрепления проведены. То есть достаточно стабильная ситуация. Один из успехов - это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию", - сказал пресс-офицер.

По его словам, россияне хотели вступать в сторону Макеевки или могли перебрасывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта. Пока оккупанты пытаются восстановить часть позиций и построить новую линию обороны.

"Поэтому это крайне важно с военной точки зрения. Даже более важно, чем территории. Потому что с военной точки зрения, уничтожение сил и средств и нарушение планов это часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий, если говорить на военном языке", - объяснил Бородин.

На вопрос о том, связана ли операция Третьей штурмовой с Курским прорывом, Бородин ответил, что это "синхронный успех".

Он добавил, что, несмотря на нанесенные потери, у российской армии на этом направлении остаются большие резервы. Но они могут быть неэффективны из-за поражения логистики.

"У них построена такая система, что у них почти не заканчиваются, если мы говорим о пехотных резервах. Большое количество артиллерии и fpv. Количество и масштаб на их стороне. Но планы нарушены, нарушена логистика и количество иногда не срабатывает как преимущество, если плохо работает логистика или сбиваются планы", - отметил спикер.

 

 

Что этому предшествовало

Напомним, на днях заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что бойцы 3 ОШБр провели контратаку в Харьковской области.

Позже пресс-служба бригады подтвердила, что Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра. Защитники отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта.

Штурмовики взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

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