Третя штурмова у Харківській області знищила ворожу САУ "Нона" (відео)

Втрати росіян

Окупанти зазнають значних втрат на полі бою, як в особовому складі, так і в техніці. Українські воїни щодня ліквідовують сотні росіян на полі бою.

Сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що загальні втрати армії противника в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення збільшилися до близько 485 430 солдатів.

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