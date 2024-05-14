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Третя штурмова у Харківській області знищила ворожу САУ "Нона" (відео)

Архівне фото: ЗСУ знищили ворожу САУ "Нона" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові в Харківській області виявили позиції самохідної установки "Нона" і прицільним вогнем знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Третьої окремої штурмової бригади.

Воїни уточнили, що росіяни використовували установку для підтримки своїх штурмових дій, обстрілів українських рубежів і спроби порушити логістику ЗСУ на передовій. 

"Нона" часто міняла вогневі позиції, але пілоти 1-ї батареї знайшли і нарешті всадили по ній три прицільні постріли", - написали військові.

Зазначається, що для знищення ворожої техніки використовувалася гаубиця "Мста-Б".

Втрати росіян

Окупанти зазнають значних втрат на полі бою, як в особовому складі, так і в техніці. Українські воїни щодня ліквідовують сотні росіян на полі бою.

Сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що загальні втрати армії противника в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення збільшилися до близько 485 430 солдатів.

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