Третья штурмовая в Харьковской области уничтожила вражескую САУ "Нона" (видео)

Потери россиян

Оккупанты несут значительные потери на поле боя, как в личном составе, так и в технике. Украинские воины ежедневно ликвидируют сотни россиян на поле боя.

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщали, что общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до около 485 430 солдат.

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