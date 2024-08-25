Третя штурмова бригада показала кадри початку свого наступу в Харківській області

Наступ ЗСУ в Харківській області

Нагадаємо, днями заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що бійці 3 ОШБр провели контратаку у Харківській області.

Пресслужба бригади в свою чергу підтвердила, що Третя штурмова просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри. Захисники відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту.

Штурмовики взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.

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