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Третья штурмовая бригада показала кадры начала своего наступления в Харьковской области

Фото: Бойцы 3 ОШБр показали первые видео с GoPro (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные 3 ОШБр продолжают вытеснять оккупантов на Харьковском направлении. Бойцы показали кадры начала своего наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 3-й отдельной штурмовой бригады.

Военные показали уникальные кадры начала наступательной операции Третьей штурмовой. После десантирования бойцы сразу перешли в огневой контакт.

Пулеметчик оккупантов открыл заградительный огонь, чтобы не подпустить наших бойцов к своей окопной линии. Однако злоба и эмоции штурмовиков, готовых душить оккупантов голыми руками, помогли украинским защитникам.

 

Наступление ВСУ в Харьковской области

Напомним, на днях заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что бойцы 3 ОШБр провели контратаку в Харьковской области.

Прессслужба бригады в свою очередь подтвердила, что Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра. Защитники отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта.

Штурмовики взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

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ХарьковВойна России против УкраиныОккупанты