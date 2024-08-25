Третья штурмовая бригада показала кадры начала своего наступления в Харьковской области

Наступление ВСУ в Харьковской области

Напомним, на днях заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что бойцы 3 ОШБр провели контратаку в Харьковской области.

Прессслужба бригады в свою очередь подтвердила, что Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра. Защитники отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта.

Штурмовики взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

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