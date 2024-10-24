Третя ракетка України лягла під ніж хірурга: операція не пов'язана зі спортом безпосередньо

Українська тенісистка Даяна Ястремська наважилася на оперативне втручання під час паузи в професіональних виступах через дострокове завершення сезону-2024.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.
24-річна українка прооперувала ніс. Результатами операції сенсаційна півфіналістка Australian Open поділилася з підписниками.
"Це був важливий крок для мого здоров'я. Тепер я можу дихати значно краще. Я щаслива, що цей крок зроблено", – написала Ястремська, додавши відео подяки лікарю, який оперував її.
Третя ракетка України завчасно завершила сезон-2024 на початку жовтня. Таке рішення вона мотивувала проблемами зі здоров'ям. Однак, подробиці щодо стану Ястремської з'явилися лише тепер.
Упродовж змагального року тенісистка провела 42 матчі, в яких здобула 21 перемогу. Найчастіше українка грала на "харді" – 26 поєдинків (13 перемог).
Найкращим став перформанс Ястремської на Відкритому чемпіонаті Австралії. Вона здолала три раунди кваліфікації, а потім дійшла до 1/2 фіналу основної сітки. Там українська тенісистка поступилася олімпійській чемпіонці Парижа Чжен Ціньвень (4:6, 4:6).
На інших мейджорах результати були гіршими. Зокрема, на "Ролан Гарросі" та Вімблдоні Ястремська дійшла до 3-х раундів, а на US Open зачохлила ракетку в 1/64 фіналу. На Олімпіаді-2024 вона подолала лише одне коло змагань. Завершила сезон тенісистка сімома поразками поспіль.
До слова, раніше Свьонтек втратила статус першої ракетки світу на користь Сабаленко.
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