Третя ракетка України лягла під ніж хірурга: операція не пов'язана зі спортом безпосередньо

24-річна українка прооперувала ніс. Результатами операції сенсаційна півфіналістка Australian Open поділилася з підписниками.

"Це був важливий крок для мого здоров'я. Тепер я можу дихати значно краще. Я щаслива, що цей крок зроблено", – написала Ястремська, додавши відео подяки лікарю, який оперував її.

Третя ракетка України завчасно завершила сезон-2024 на початку жовтня. Таке рішення вона мотивувала проблемами зі здоров'ям. Однак, подробиці щодо стану Ястремської з'явилися лише тепер.

Даяна Ястремська в сезоні-2024

Упродовж змагального року тенісистка провела 42 матчі, в яких здобула 21 перемогу. Найчастіше українка грала на "харді" – 26 поєдинків (13 перемог).

Найкращим став перформанс Ястремської на Відкритому чемпіонаті Австралії. Вона здолала три раунди кваліфікації, а потім дійшла до 1/2 фіналу основної сітки. Там українська тенісистка поступилася олімпійській чемпіонці Парижа Чжен Ціньвень (4:6, 4:6).

На інших мейджорах результати були гіршими. Зокрема, на "Ролан Гарросі" та Вімблдоні Ястремська дійшла до 3-х раундів, а на US Open зачохлила ракетку в 1/64 фіналу. На Олімпіаді-2024 вона подолала лише одне коло змагань. Завершила сезон тенісистка сімома поразками поспіль.