Свьонтек уперше за рік втратила лідерство: де українки в свіжому рейтингу топ-тенісисток

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Лідерство в планетарному рейтингу WTA захопила білоруска Аріна Сабаленко. Вона набрала 9706 залікових очок і випередила польську тенісистку на 41 пункт.

Свьонтек не виходила на корт після Відкритого чемпіонату США на початку вересня. Титулована полька кілька разів бідкалася через насичений календар і знялася з кількох престижних змагань. Вона трималася на першій сходинці класифікації з жовтня 2023-го.

Найкраща серед українок Костюк опустилася на одну позицію і опинилася на 18-му місці. Одну сходинку втратила і Еліна Світоліна (26-та позиція). Тим часом Даяна Ястремська (34-те місце) та Ангеліна Калініна (54-те) трохи додали, але всі четверо спортсменок завчасно завершили сезон-2024.

Головна сенсація вітчизняного тенісу цьогоріч – Юлія Стародубцева – піднялася на дві позиції вгору. Тепер вона посіла 89-те місце. Натомість досвідчена Леся Цуренко "обвалилася" на 19 сходинок (120-те) та вже опинилася поруч із молодою Дарією Снігур (126-те).