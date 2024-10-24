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Третья ракетка Украины легла под нож хирурга: операция не связана со спортом напрямую

Фото: Даяна Ястремская будет дышать свободнее (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отважилась на оперативное вмешательство во время паузы в профессиональных выступлениях из-за досрочного завершения сезона-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

24-летняя украинка прооперировала нос. Результатами операции сенсационная полуфиналистка Australian Open поделилась с подписчиками.

"Это был важный шаг для моего здоровья. Теперь я могу дышать гораздо лучше. Я счастлива, что этот шаг сделан", – написала Ястремская, добавив видео благодарности врачу, оперировавшему ее.

Третья ракетка Украины досрочно завершила сезон-2024 в начале октября. Такое решение она мотивировала проблемами со здоровьем. Однако подробности о состоянии Ястремской появились только сейчас.

 

 

 

Даяна Ястремская в сезоне-2024

В течение соревновательного года теннисистка провела 42 матча, в которых одержала 21 победу. Чаще всего украинка играла на "харде" – 26 поединков (13 побед).

Лучшим стал перформанс Ястремской на Открытом чемпионате Австралии. Она одолела три раунда квалификации, а затем дошла до 1/2 финала основной сетки. Там украинская теннисистка уступила олимпийской чемпионке Парижа Чжэн Циньвэнь (4:6, 4:6).

На других мэйджорах результаты были хуже. В частности, на "Ролан Гарросе" и Уимблдоне Ястремская дошла до 3-х раундов, а на US Open зачехлила ракетку в 1/64 финала. На Олимпиаде-2024 она преодолела всего один круг соревнований. Завершила сезон теннисистка семью поражениями подряд.

К слову, ранее Свентек потеряла статус первой ракетки мира в пользу Соболенко.

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ТеннисДаяна Ястремская