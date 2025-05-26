Третя нічна атака на Київ: що зруйнували дрони РФ цього разу

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко у Telegram.

Ткаченко уточнив, що ворог бив по столиці ударними дронами. Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую Силам оборони за ефективну роботу. Дякую всім хто ліквідує наслідки атак та допомагає жителям столиці", - написав він.

Третя масована атака по Україні поспіль

У ніч на 26 травня, російські війська знову здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи дрони-камікадзе "Шахед". Слід зазначити, що протягом останніх двох діб Російська Федерація завдала наймасштабніші ракетно-дронові удари за весь час повномасштабної війни.

Також у ніч на 25 травня агресор атакував 13 областей України.Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.