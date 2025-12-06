Третя за ніч масштабна тривога в Україні: цього разу через крилаті ракети

Близько 06:30 ранку 6 грудня Повітряні сили України оголосили про входження в повітряний простір України крилатих ракет.

Повідомляється, що вони тримають курс на Сумщину, Чернігівщину, Полтавщину та Черкащину.

Повітряна тривога оголошена майже по всій Україні, крім Закарпатської області.

Це третя масштабна повітряна тривога, яка лунає від вечора 5 грудня.

Спочатку росіяни запустили рої дронів із півночі та сходу, пізніше ударні безпілотники також залітали з боку окупованих територій на півдні.

Близько 01:20 по всій території оголосили ракетну небезпеку. Спочатку росіяни запустили аеробалістичні ракети "Кинджал", слідом - балістичні ракети. Вибухи було чути в Києві, області, Дніпрі, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Приблизно за годину противник запустив другу хвилю "Кинджалів".