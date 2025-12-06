RU

Третья за ночь масштабная тревога в Украине: на этот раз из-за крылатых ракет

Фото: люди в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В третий раз за ночь на 6 декабря почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога: на этот раз из-за крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые Telegram-каналы.

Около 06:30 утра 6 декабря Воздушные силы Украины объявили о вхождении в воздушное пространство Украины крылатых ракет.

Сообщается, что они держат курс на Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине, кроме Закарпатской области.

Это третья масштабная воздушная тревога, которая звучит с вечера 5 декабря.

Сначала россияне запустили рои дронов с севера и востока, позже ударные беспилотники также залетали со стороны оккупированных территорий на юге.

Около 01:20 по всей территории объявили ракетную опасность. Сначала россияне запустили аэробаллистические ракеты "Кинжал", следом - баллистические ракеты. Взрывы были слышны в Киеве, области, Днепре, Днепропетровской и Запорожской областях. Примерно через час противник запустил вторую волну "Кинжалов".

 

Последствия атаки на Киевскую область

В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека, сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

В Вышгородском районе женщина госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь оказана на месте, без госпитализации.

В Фастове ранен мужчина - у него рваная рана левой голени. В госпитализации не нуждается.

