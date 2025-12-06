ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Третя за ніч масштабна тривога в Україні: цього разу через крилаті ракети

Україна , Субота 06 грудня 2025 07:02
UA EN RU
Третя за ніч масштабна тривога в Україні: цього разу через крилаті ракети Фото: люди в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Втретє за ніч на 6 грудня майже по всій території України оголошена повітряна тривога: цього разу через крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові Telegram-канали.

Близько 06:30 ранку 6 грудня Повітряні сили України оголосили про входження в повітряний простір України крилатих ракет.

Повідомляється, що вони тримають курс на Сумщину, Чернігівщину, Полтавщину та Черкащину.

Повітряна тривога оголошена майже по всій Україні, крім Закарпатської області.

Третя за ніч масштабна тривога в Україні: цього разу через крилаті ракетиЦе третя масштабна повітряна тривога, яка лунає від вечора 5 грудня.

Спочатку росіяни запустили рої дронів із півночі та сходу, пізніше ударні безпілотники також залітали з боку окупованих територій на півдні.

Близько 01:20 по всій території оголосили ракетну небезпеку. Спочатку росіяни запустили аеробалістичні ракети "Кинджал", слідом - балістичні ракети. Вибухи було чути в Києві, області, Дніпрі, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Приблизно за годину противник запустив другу хвилю "Кинджалів".

Наслідки атаки на Київщину

Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

У Вишгородському районі жінка госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації.

У Фастові поранено чоловіка - у нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ракети Повітряні сили України
Новини
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни