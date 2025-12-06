Третя за ніч масштабна тривога в Україні: цього разу через крилаті ракети
Втретє за ніч на 6 грудня майже по всій території України оголошена повітряна тривога: цього разу через крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові Telegram-канали.
Близько 06:30 ранку 6 грудня Повітряні сили України оголосили про входження в повітряний простір України крилатих ракет.
Повідомляється, що вони тримають курс на Сумщину, Чернігівщину, Полтавщину та Черкащину.
Повітряна тривога оголошена майже по всій Україні, крім Закарпатської області.
Це третя масштабна повітряна тривога, яка лунає від вечора 5 грудня.
Спочатку росіяни запустили рої дронів із півночі та сходу, пізніше ударні безпілотники також залітали з боку окупованих територій на півдні.
Близько 01:20 по всій території оголосили ракетну небезпеку. Спочатку росіяни запустили аеробалістичні ракети "Кинджал", слідом - балістичні ракети. Вибухи було чути в Києві, області, Дніпрі, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Приблизно за годину противник запустив другу хвилю "Кинджалів".
Наслідки атаки на Київщину
Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
У Вишгородському районі жінка госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.
Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації.
У Фастові поранено чоловіка - у нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.